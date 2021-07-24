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Президент Украины Зеленский поздравил Дарью Билодид с бронзой Олимпиады. Фото
Уважение от главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил дзюдоистку Дарью Билодид с бронзовой наградой,
"Первая медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио!
Дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг выиграла бронзовую медаль. Замечательный результат! Так держать!
Гордимся достижениями всех наших спортсменов!"
Напомним, что ранее украинец Коростылев
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