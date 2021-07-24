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Президент Украины Зеленский поздравил Дарью Билодид с бронзой Олимпиады. Фото

Олимпиада
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Уважение от главы государства

Президент Украины Зеленский поздравил Дарью Билодид с бронзой Олимпиады. Фото

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил дзюдоистку Дарью Билодид с бронзовой наградой, завоеванной на Олимпиаде 2020 в Токио (Япония). Соответствующий пост размещен на официальной странице главы государства в Instagram.

"Первая медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио!

Дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг выиграла бронзовую медаль. Замечательный результат! Так держать!

Гордимся достижениями всех наших спортсменов!"

Президент Украины Зеленский поздравил Дарью Билодид с бронзой Олимпиады. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

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В статье: Дарья Билодид Владимир Зеленский
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