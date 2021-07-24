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Япония завоевала первое золото на домашней Олимпиаде 2020
С почином, хозяева
Япония выиграла первое золото домашней Олимпиаде 2020, проходящей в эти дни в Токио.
Представитель страны восходящего солнца Такато Наошиса и китаец Янг Вэй разыграли золотую награду в дзюдо в весовой категории до 60 кг. В основное время определить победителя схватки не удалось, а вот в дополнительное представитель Китая перебрал с предупреждениями, и в итоге подарил победу своему сопернику.
Бронзовые медали достались Эльдосу Сметову (Казахстан) и Луке Мхеидзе (Франция).
Напомним, что ранее президент Украины
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