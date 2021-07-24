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Китайская фехтовальщица выигрывает третье золото Олимпиады для своей страны
В финале одолела именитую румынку
Сунь Івен, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде 2020 в Токио состоялся турнир по фехтованию на шпагах среди женщин. В решающем поединке сошлись китаянка Сунь Ивэн и румынка Ане Мария Попеску.
Обе шпажистки являются многоразовыми чемпионками мира и других статусных соревнований. На Играх в Рио Попеску завоевала золото в командных соревнованиях, тогда как Сунь Ивэн ограничилась в той же дисциплине бронзой.
Сейчас Сунь Ивэн наконец добавила в свою коллекцию золото Олимпиады. Финальный счет - 11:10 в ее пользу. Ане Мария Попеску ограничивается серебром, а бронзу завоевала Катрина Лехис из Эстонии, которая в поединке за третье место разгромила россиянку Айзанат Муртазаеву.
В этой дисциплине участвовала и украинская спортсменка - Елена Кривицкая, но она уступила полячке Ренате Кнапик-Миазга в 1/16 финала.
Добавим, что для Китая это уже третье золото в первый игровой день. Также китайские спортсмены завоевали награды высшей пробы в пулевой стрельбе и тяжелой атлетике.
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