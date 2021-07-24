Китайская фехтовальщица выигрывает третье золото Олимпиады для своей страны

На Олимпиаде 2020 в Токио состоялся турнир по фехтованию на шпагах среди женщин. В решающем поединке сошлись китаянка Сунь Ивэн и румынка Ане Мария Попеску.

Обе шпажистки являются многоразовыми чемпионками мира и других статусных соревнований. На Играх в Рио Попеску завоевала золото в командных соревнованиях, тогда как Сунь Ивэн ограничилась в той же дисциплине бронзой.

Сейчас Сунь Ивэн наконец добавила в свою коллекцию золото Олимпиады. Финальный счет - 11:10 в ее пользу. Ане Мария Попеску ограничивается серебром, а бронзу завоевала Катрина Лехис из Эстонии, которая в поединке за третье место разгромила россиянку Айзанат Муртазаеву.

В этой дисциплине участвовала и украинская спортсменка - Елена Кривицкая, но она уступила полячке Ренате Кнапик-Миазга в 1/16 финала.

Добавим, что для Китая это уже третье золото в первый игровой день. Также китайские спортсмены завоевали награды высшей пробы в пулевой стрельбе и тяжелой атлетике.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!