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Легенда сабли. Венгерский спортсмен выигрывает третью Олимпиаду подряд
В финале был деклассирован итальянец
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Венгр Арон Силадьи по-настоящему доминирует в своем виде спорта - фехтовании на саблях. В 2012-м в Лондоне и 2016-м в Рио-де-Жанейро он выигрывал Олимпийские игры, не позволив ни одному из соперников набрать больше 13 очков.
В финале Олимпиады 2020 против итальянца Луиджи Самеле он был еще более убедительным. Силадьи разбил своего соперника со счетом 15:7. Таким образом, 31-летний саблист стал трехкратным олимпийским чемпионом, выиграв золото на трех турнирах подряд.
Бронзу в этой дисциплине забрал представитель Республики Корея Ким Юн Ван, который в матче за третье место обыграл грузина Сандро Базадзе 15:11.
Олимпиада 2020. Токио
Фехтование. Сабля. Мужчины
- Арон Силадьи (Венгрия)
- Луиджи Самеле (Италия)
- Ким Юн Ван (Республика Корея)
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