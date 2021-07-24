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Легенда сабли. Венгерский спортсмен выигрывает третью Олимпиаду подряд

Олимпиада
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В финале был деклассирован итальянец

Легенда сабли. Венгерский спортсмен выигрывает третью Олимпиаду подряд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Венгр Арон Силадьи по-настоящему доминирует в своем виде спорта - фехтовании на саблях. В 2012-м в Лондоне и 2016-м в Рио-де-Жанейро он выигрывал Олимпийские игры, не позволив ни одному из соперников набрать больше 13 очков.

В финале Олимпиады 2020 против итальянца Луиджи Самеле он был еще более убедительным. Силадьи разбил своего соперника со счетом 15:7. Таким образом, 31-летний саблист стал трехкратным олимпийским чемпионом, выиграв золото на трех турнирах подряд.

Бронзу в этой дисциплине забрал представитель Республики Корея Ким Юн Ван, который в матче за третье место обыграл грузина Сандро Базадзе 15:11.

Олимпиада 2020. Токио

Фехтование. Сабля. Мужчины

  1. Арон Силадьи (Венгрия)
  2. Луиджи Самеле (Италия)
  3. Ким Юн Ван (Республика Корея)

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В статье: Олимпиада-2020 фехтование
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