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Тхэквондо на Олимпиаде-2020. Первые золотые награды для Таиланда и Италии

Олимпиада
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Тхэквондо на Олимпиаде-2020. Первые золотые награды для Таиланда и Италии

Паніпак Вонгпаттанакіт, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первый игровой день Олимпиады-2020 состоялись турниры по тхэквондо среди мужчин до 58 кг и среди женщин до 49 кг.

У мужчин в финале сошлись итальянец Вито Дель'Аквила и представитель Туниса Мохамед Халил. Тунисец вел в счете 10:8, но Вито выдал невероятную серию, заработав восемь очков подряд. В итоге именно Дель'Аквила завоевал золото - 16:10 в его пользу.

Бронзу забрали спортсмен из Республики Корея Джан Юн и Михаил Артамонов, который выступает без флага и гимна.

Среди женщин победила представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит. В ожесточенной схватке с испанкой Адрианой Керезо она победила 11:10. Интересно, что 23-летняя таиландка в 2016 году завоевала бронзу в Рио. Теперь золото. Третье место поделили израильтянка Абишаг Сэмберг и сербка Тияна Богданович.

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В статье: Олимпиада-2020 тхэквондо
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