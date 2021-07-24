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Олимпиада-2020. Двое украинских гимнастов прорвались в финал личного многоборья

Олимпиада
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По стопам Олега Верняева

Олимпиада-2020. Двое украинских гимнастов прорвались в финал личного многоборья

Петро Пахнюк, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Олимпиаде-2020 в Токио в первый день соревнований проходили квалификационные соревнования в спортивной гимнастике среди мужчин.

В индивидуальных видах квалифицироваться в финальный этап удалось только Петру Пахнюку - он стал восьмым в упражнениях на параллельных брусьях.

В то же время Петр Пахнюк квалифицировался в финальные соревнования в абсолютном первенстве. Его общий результат - 82,731 балла. Для сравнения у лидера японца Даики Хашимото - 88,531.

Компанию Петру составит Илья Ковтун, который показал 23-й результат, тогда как всего в финал квалифицировались 24 гимнаста.

Финал состоится 28 июля.

Напомним, что в абсолютном первенстве будут суммироваться результаты выступлений гимнастов на коне, на параллельных брусьях, на перекладине, на кольцах, в опорном прыжке и вольные упражнения.

В 2016-м году серебро в этой дисциплине завоевал украинец Олег Верняев, однако на нынешней Олимпиаде он не выступает из-за дисквалификации. Тогда Олег с минимальной разницу проиграл легендарному японцу Кохэю Утимуре. На Играх в Токио Король Кохэй, как его называют в гимнастике, провалился из-за ошибки во время выступления на перекладине.

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В статье: Олимпиада-2020 спортивная гимнастика Петр Пахнюк
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