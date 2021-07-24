Дарья Билодид: После Олимпиады хочу отдохнуть, сделаю небольшую паузу

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала бронзовую награду, добытую на Олимпийских играх 2020. Ее слова цитирует Суспільне:

"Бронза для меня не является наградой на вес золота. Мои слезы означают, что все я свое детство и жизнь мечтала о золоте. Но лучше быть с бронзой, чем без медали.

Не знаю, почему так произошло. Я была хорошо готова - как физически, так и морально.

Считаю, вся схватка с Тонако шла хорошо, я доминировала, но в какой-то момент ... Я еще не смотрела выступление, мы с родителями пересмотрим и поймем, что случилось.

После Олимпиады хочу отдохнуть, сделаю небольшую паузу, месяц или более без тренировок. Хочу, чтобы моя голова отдохнула. Потом уже будет видно. Конечно, хочу продолжать тренироваться.

До Парижа-2024 - еще очень много времени, но моя детская мечта - золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась" - сказала она.