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День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх
Болеем за наших
Завтра 25 июля вторым соревновательным днем продолжится Олимпиада 2020. Вашему вниманию расписание выступлений наших и иностранных спортсменов.
03.00 - 10.30. Пулевая стрельба.
- женский пистолет 10 м. (Елена Костевич)
- мужская винтовка (Сергей Кулиш, Олег Царьков)
03.00 - 7.55. Скейтбординг.
- мужчины, улица.
04.30 - 6.20. Плавание.
- мужчины, 400 м, комплекс;
- женщины, 400 м комплекс.
07.00 - 11.35. Велоспорт (шоссе).
- женщины. (Валерия Кононенко)
07.45 - 11.25. Стрельба из лука.
- женские сборные. (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова)
09.00 - 10.00. Прыжки в воду.
- синхрон, 3 м, женщины.
09.50 - 12.00. Тяжелая атлетика.
- мужчины, 61 кг.
11.00 - 13.40. Дзюдо.
- мужчины, 66 кг. (Георгий Зантарая)
- женщины, 52 кг.
12.00 - 16.25. Фехтование.
- мужская шпага (индивидуальное соревнование) (Богдан Никишин, Роман Свичкарь, Игорь Рейзлин)
- женская рапира (индивидуальное соревнование).
13.00 - 16.40. Тхэквондо.
- мужчины, 68 кг
- женщины, 57 кг.
13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика.
- мужчины, 67 кг.
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