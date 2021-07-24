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День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх

Олимпиада
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День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх

UA-Футбол
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Завтра 25 июля вторым соревновательным днем ​​продолжится Олимпиада 2020. Вашему вниманию расписание выступлений наших и иностранных спортсменов.

03.00 - 10.30. Пулевая стрельба.

- женский пистолет 10 м. (Елена Костевич)

- мужская винтовка (Сергей Кулиш, Олег Царьков)

03.00 - 7.55. Скейтбординг.

- мужчины, улица.

04.30 - 6.20. Плавание.

- мужчины, 400 м, комплекс;

- женщины, 400 м комплекс.

07.00 - 11.35. Велоспорт (шоссе).

- женщины. (Валерия Кононенко)

07.45 - 11.25. Стрельба из лука.

- женские сборные. (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова)

09.00 - 10.00. Прыжки в воду.

- синхрон, 3 м, женщины.

09.50 - 12.00. Тяжелая атлетика.

- мужчины, 61 кг.

11.00 - 13.40. Дзюдо.

- мужчины, 66 кг. (Георгий Зантарая)

- женщины, 52 кг.

12.00 - 16.25. Фехтование.

- мужская шпага (индивидуальное соревнование) (Богдан Никишин, Роман Свичкарь, Игорь Рейзлин)

- женская рапира (индивидуальное соревнование).

13.00 - 16.40. Тхэквондо.

- мужчины, 68 кг

- женщины, 57 кг.

13.50 - 16.00. Тяжелая атлетика.

- мужчины, 67 кг.

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В статье: Олимпиада-2020
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