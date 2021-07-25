Задолго до Белодед. Какими были первые медали украинцев на Олимпийских играх?

Дарья Белодед накануне открыла счет украинским медалям на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзу в весовой категории до 48 кг. Белодед не только принесла Украине историческую первую награду в женском дзюдо, но и стала автором самого раннего медального успеха страны на летних Играх, ведь до 2021 года украинский флаг ни разу не поднимался в первый официальный день соревнований.

Итак, по стопам каких спортсменов пошла Дарья Белодед, став первым украинским призером Олимпиады в Токио?

Атланта-1996: Андрей Калашников (греко-римская борьба)

Историческую первую медаль на дебютной Олимпиаде в статусе независимого государства Украина завоевала только на третий день Игр в Атланте, а автором этого успеха стал 31-летний борец греко-римского стиля Андрей Калашников.

Как не парадоксально, но путь Калашникова в Атланте начался с разгромного поражения от будущего двукратного олимпийского чемпиона Армена Назаряна. Киевлянин переместился в утешительный турнир без права на ошибку с единственной задачей – выиграть шесть схваток и завоевать бронзу. И Калашников сделал это! Вдвойне приятно, что в решающей битве за медаль Андрей остановил россиянина Самвела Даниеляна, который спустя год станет чемпионом мира в категории до 52 кг.

Что было дальше: на Олимпиаде 2000 года в Сиднее Калашников в категории до 54 кг занял четвертое место, проиграв бронзу в схватке с корейцем Кан Ён Гюном.

Сидней-2000: сборная Украины по спортивной гимнастике

Три дня пришлось ждать первой награды и на Играх 2000 года в Сиднее. Александр Береш, Валерий Гончаров, Руслан Мезенцев, Александр Светличный, Роман Зозуля и Валерий Перешкура в командных соревнованиях по спортивной гимнастике пропустили вперед только сборную Китая, а позади наших парней оказались звездные россияне во главе с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым.

Наибольший вклад в серебряный успех команды в Сиднее сделал покойный Александр Береш (57,610 балла), а Александр Светличный и Роман Зозуля принесли команде по 57,223 балла. Свое преимущество над Россией (Китай в день финала был на недосягаемом уровне) украинцы построили за счет хороших оценок в упражнениях на коне и на перекладине.

С момента серебра в Сиднее Украина на Олимпийских играх ни разу не поднималась на подиум в командных соревнованиях. Ближе всего к медали в 2012 году в Лондоне подобралось поколение Олега Верняева и Игоря Радивилова, занявшее четвертое место с минимальным отставанием от бронзы.

Что было дальше: Александр Береш после успеха в командном зачете выстрелил и бронзой в многоборье. Тогда никто и в страшном сне не мог представить, что гимнаст из Херсона больше никогда не выступит на Олимпиаде, а его жизнь трагически оборвется в феврале 2004 года в автокатастрофе. Валерий Гончаров был в тени в Сиднее, но спустя четыре года в Афинах завоевал золото в упражнениях на брусьях. И эту победу Гончаров посвятил памяти своего лучшего друга…

Афины-2004: Яна Клочкова (плавание)

Олимпиада в Афинах усилиями «золотой рыбки» Яны Клочковой остается для Украины единственной, которую мы начали с золота, причем в тот жаркий день Клочкова стала автором уникального достижения – она единственной в истории защитила статус олимпийской чемпионки в заплыве на 400 метров комплексом.

Если в Сиднее в 2000-м Клочкова была на голову сильнее конкуренток и выиграла золото с олимпийским рекордом, то в Афинах за медаль высшей пробы пришлось до последнего сражаться с американкой Кейтлин Сандено. В итоговом протоколе двух пловчих разделили лишь 0,12 секунды!

Спустя три дня после этого успеха Яна Клочкова стала четырехкратной олимпийской чемпионкой в заплыве на 200 метров комплексом. И это была еще одна золотая страница в истории спорта, ведь прежде никому из пловчих не удавалось дважды защитить свои победы на Олимпийских играх.

Что было дальше: к сожалению, пик карьеры Клочковой оказался очень скоротечным – после Афин ее главным достижением стало золото на Летней Универсиаде 2007 года. А на Олимпиаде-2008 в Пекине Яна выступила лишь в качестве знаменосца.

Пекин-2008: Роман Гонтюк (дзюдо)

Томительное ожидание первой медали на Олимпийских играх 2008 года затянулось на четыре дня, пока дзюдоист Роман Гонтюк не взял бронзу в категории до 81 кг.

В Пекине Гонтюка в полуфинале в шаге от гарантированной медали остановил только будущий олимпийский чемпион Оле Бишоф. Роману пришлось бороться за бронзу с монголом Ньямку Дамдинсуреном – та схватка стала одним из самых драматичных моментов Украины на Играх в Китае.

Гонтюк сделал ставку на активное начало и уже на первой минуте бронзового поединка заработал «юко» и «вазари», однако силы стали стремительно покидать Романа. Монгол же начал наседать на украинца, провел «вазари» и разбил ему нос. Кажется, именно кровотечение спасло Гонтюка от неизбежного фиаско – пока врачи останавливали кровь, Роман перевел дух и отработал в защите финальные 11 секунд боя.

Что было дальше: на Олимпиаде 2012 года в Лондоне Роман Гонтюк выступил в качестве знаменосца Украины на церемонии открытия, а вот с результатом не сложилось – в категории до 90 кг дзюдоист проиграл в первом же бою.

Лондон-2012: Елена Костевич (пулевая стрельба)

Спустя 8 лет после олимпийского триумфа в Афинах Елена Костевич еще раз стала призером Игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции.

Костевич в квалификации показала второй результат, выбив наибольшее количество «десяток». В финале Елена постоянно шла в группе лидеров и даже непродолжительное время возглавляла промежуточный протокол. И все же украинка слишком часто стреляла по «девяткам», чтобы претендовать на победу.

В концовке у Костевич неожиданно появился шанс вырвать серебро, но в дополнительной перестрелке с Селин Гобервилль из Франции Елена набрала только 9,7 балла против 10,6 у соперницы.

Что было дальше: в Лондоне Костевич взяла еще одну бронзу в стрельбе из пистолета с 25 метров, после чего последовал безмедальный провал в Рио-де-Жанейро. На своей пятой Олимпиаде в Токио Елена выступила в статусе знаменосца, а через несколько часов она попытается стать лишь третьей спортсменкой в истории страны с медалями на трех разных Играх.

Рио-да-Жанейро-2016: Станислав Кулиш (пулевая стрельба)

Худшая в истории Украины Олимпиада начиналась достаточно оптимистично – уже в третий день соревнований Станислав Кулиш сенсационно настрелял на серебро из пневматической винтовки с 10 метров, а затем Ольга Харлан взяла бронзу в личном первенстве по фехтованию на сабле.

Кулиш после невзрачного выступления в Лондоне приятно удивил в квалификации, выйдя в финал с четвертым результатом. На этом Станислав не остановился и долго претендовал даже на золото. В напряженной борьбе с титулованным итальянским стрелком Никколо Камприани Кулиша не хватило на вторую дистанцию – начиная с шестой серии выстрелов украинец только в одном случае перестрелял своего главного оппонента.

Что было дальше: после серебряного успеха Кулиш перегорел и не попал в два финала в стрельбе из винтовки с 50-метровой дистанции. Сегодня Станислав выступит в квалификации в стрельбе с 10 метров.