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Олимпиада 2020. Украинка Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета

Олимпиада
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Олимпиада 2020. Украинка Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наша соотечественница набрала 197,6 балла в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, что не позволило ей войти в ТОП 3.

Золото забрала представительница ОКР Виталина Бацарашкина (240,3), серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии (239,3), а бронза досталась Ранксин Джианг из Китая (218,0).

Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.

Напомним, что ранее Дарья Билодид завоевала бронзовую награду ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Елена Костевич
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