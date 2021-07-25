Олимпиада 2020. Украинка Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наша соотечественница набрала 197,6 балла в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, что не позволило ей войти в ТОП 3.

Золото забрала представительница ОКР Виталина Бацарашкина (240,3), серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии (239,3), а бронза досталась Ранксин Джианг из Китая (218,0).

Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.

Напомним, что ранее Дарья Билодид завоевала бронзовую награду ОИ.

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