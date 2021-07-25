Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада 2020. Украинка Костевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета
В шаге от медали
Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наша соотечественница набрала 197,6 балла в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, что не позволило ей войти в ТОП 3.
Золото забрала представительница ОКР Виталина Бацарашкина (240,3), серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии (239,3), а бронза досталась Ранксин Джианг из Китая (218,0).
Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония подвинула Китай, США врываются в тройку
- Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять
- Голевой рекорд "орлов" Франковска в Первой лиге против дебютанта. Ужгород – Прикарпатье 0:6
- Олимпиада 2020. Дарья Билодид прорывается в полуфинал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Новости по теме
- 00:30 Весь спорт Задолго до Белодед. Какими были первые медали украинцев на Олимпийских играх?
- 21:21 Весь спорт День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить