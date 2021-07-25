США выигрывают первые золото и серебро на Олимпиаде-2020. Постарались пловцы

В второй день Олимпиады-2020 в Токио наконец первые медали завоевали спортсмены из США. Более того, в финале плавания комплексом на 400 метров мужчины заняли первые две ступени.

27-летний Чейз Калиш свою дистанцию ​​проплыл за четыре минуты девять секунда и 42 сотых. До рекорда легендарного Майкла Фелпса не хватило шесть секунд, зато достаточно для золота именно на этих Играх. Таким образом, Калиш превзошел свое выступление пять лет назад в Рио - в 2016-м в этой же дисциплине он финишировал вторым.

Серебро забрал себе соотечественник Калиша Джей Литерленд. Он отстал от Калиша почти на полсекунды (4:10.28). Третьим стал представитель Австралии Льюис Клареберт (4:10.38).

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