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США выигрывают первые золото и серебро на Олимпиаде-2020. Постарались пловцы

Олимпиада
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Мужчины выиграли 400 метров комплексным плаванием

США выигрывают первые золото и серебро на Олимпиаде-2020. Постарались пловцы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В второй день Олимпиады-2020 в Токио наконец первые медали завоевали спортсмены из США. Более того, в финале плавания комплексом на 400 метров мужчины заняли первые две ступени.

27-летний Чейз Калиш свою дистанцию ​​проплыл за четыре минуты девять секунда и 42 сотых. До рекорда легендарного Майкла Фелпса не хватило шесть секунд, зато достаточно для золота именно на этих Играх. Таким образом, Калиш превзошел свое выступление пять лет назад в Рио - в 2016-м в этой же дисциплине он финишировал вторым.

Серебро забрал себе соотечественник Калиша Джей Литерленд. Он отстал от Калиша почти на полсекунды (4:10.28). Третьим стал представитель Австралии Льюис Клареберт (4:10.38).

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В статье: Олимпиада-2020 плавание
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