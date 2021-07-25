Минус один: Украинский боксер Харцыз проигрывает на старте Олимпиады 2020

Украинский боксер Ярослав Харцыз проиграл стартовый поединок на Олимпиаде 2020 в весовой категории 57-63 кг.

Наш соотечественник в довольно равном бою уступил азербайджанцу Джавид Чалабиеву. Решение судей 29-28; 30-27; 30-27; 30-27; 29-28 в пользу нашего соперника.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали.

Отметим, что Австралия установила первый мировой рекорд на ОИ.

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