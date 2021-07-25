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Минус один: Украинский боксер Харцыз проигрывает на старте Олимпиады 2020
К сожалению …
Федерація боксу України
Украинский боксер Ярослав Харцыз проиграл стартовый поединок на Олимпиаде 2020 в весовой категории 57-63 кг.
Наш соотечественник в довольно равном бою уступил азербайджанцу Джавид Чалабиеву. Решение судей 29-28; 30-27; 30-27; 30-27; 29-28 в пользу нашего соперника.
Напомним, что ранее Елена Костевич
Отметим, что Австралия установила
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