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Минус один: Украинский боксер Харцыз проигрывает на старте Олимпиады 2020

Олимпиада
(1 голосов)

К сожалению …

Минус один: Украинский боксер Харцыз проигрывает на старте Олимпиады 2020

Федерація боксу України

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Ярослав Харцыз проиграл стартовый поединок на Олимпиаде 2020 в весовой категории 57-63 кг.

Наш соотечественник в довольно равном бою уступил азербайджанцу Джавид Чалабиеву. Решение судей 29-28; 30-27; 30-27; 30-27; 29-28 в пользу нашего соперника.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали.

Отметим, что Австралия установила первый мировой рекорд на ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020
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