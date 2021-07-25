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Олимпиада 2020. Георгий Зантарая прекращает борьбу в 1/8 финала

Олимпиада
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Без медалей

Олимпиада 2020. Георгий Зантарая прекращает борьбу в 1/8 финала

UA-Футбол
Новина українською

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая проиграл в 1/8 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).

Наш соотечественник уступил представителю Словении Адриану Гомбосу.

Украинец владел преимуществом на протяжении всей схватки, но за 33 секунды до окончания боя пропустил атаку "вазари". Этого хватило, чтобы определить победителя боя.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Георгий Зантарая
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