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Сенсация на Олимпиаде 2020: Эшли Барти проигрывает в первом раунде соревнований
Австралийка едет домой
Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти проиграла на старте Олимпийских игр 2020. В первом раунде соревнований она уступила испанке Саре Сорибес-Тормо (WTA №48).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительницы встречи, в активе которой 0 подач на вылет, 5 из 9 использованных брейков, 13 невынужденных ошибок и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 4 эйса, 2 с 9 использованных брейков, 55 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Тормо сыграет с Фионной Ферро (Франция).
Напомним, что ранее Елена Костевич
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