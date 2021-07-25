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Украинские стрелки Кулиш и Царьков не квалифицировались в финал Олимпиады 2020
Опять без наших
Украинские стрелки Олег Царьков и Сергей Кулиш неудачно выступили в индивидуальном олимпийском турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Они не вышли в финал соревнований. Кулиш занял 29-е место, набрав 623,5 балла, Царьков стал 40-м, у него 621 балл.
В финал вышли 8 лучших спортсменов по итогам квалификации. Победителем предыдущего раунда стал китаец Янг Хаоран.
Напомним, что Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио.
Отметим, что ранее Елена Костевич
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