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Украинские стрелки Кулиш и Царьков не квалифицировались в финал Олимпиады 2020

Олимпиада
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Украинские стрелки Кулиш и Царьков не квалифицировались в финал Олимпиады 2020

UA-Футбол
Новина українською

Украинские стрелки Олег Царьков и Сергей Кулиш неудачно выступили в индивидуальном олимпийском турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Они не вышли в финал соревнований. Кулиш занял 29-е место, набрав 623,5 балла, Царьков стал 40-м, у него 621 балл.

В финал вышли 8 лучших спортсменов по итогам квалификации. Победителем предыдущего раунда стал китаец Янг Хаоран.

Напомним, что Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио.

Отметим, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Сергей Кулиш
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