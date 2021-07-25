Елена Костевич: Начинать трудно, это первый старт

Украинская спортсменка Елена Костевич прокомментировала 4 место на Олимпийских играх 2020 в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Ее слова цитирует сайт Национального олимпийского комитета:

"Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну покоя. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее" - сказала она.

Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.

Напомним, что ранее украинские стрелки Царьков и Кулиш не вышли в финал ОИ.

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