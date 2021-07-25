Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Елена Костевич: Начинать трудно, это первый старт
Комментарий украинской спортсменки
фото - strana.ua
Украинская спортсменка Елена Костевич прокомментировала
"Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну покоя. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее" - сказала она.
Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.
Напомним, что ранее украинские стрелки Царьков и Кулиш
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Победный старт Де Дзерби, грозное Прикарпатья, проблемы Зозули. Главные новости за 24 июля
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Новости по теме
- 00:30 Весь спорт Задолго до Белодед. Какими были первые медали украинцев на Олимпийских играх?
- 21:21 Весь спорт День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить