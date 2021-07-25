  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Елена Костевич: Начинать трудно, это первый старт
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Елена Костевич: Начинать трудно, это первый старт

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий украинской спортсменки

Елена Костевич: Начинать трудно, это первый старт

фото - strana.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Костевич прокомментировала 4 место на Олимпийских играх 2020 в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Ее слова цитирует сайт Национального олимпийского комитета:

"Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну покоя. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее" - сказала она.

Отметим, что Елена Костевич является олимпийской чемпионкой 2004 года и дважды бронзовым призером главных соревнований четырехлетия 2012 года.

Напомним, что ранее украинские стрелки Царьков и Кулиш не вышли в финал ОИ.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Елена Костевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...