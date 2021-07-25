  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020

Олимпиада
(1 голосов)

Дальше - больше

Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020

Фото: WTA / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). В матче первого раунда соревнований наша соотечественница одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №61).

Счет встречи 2-1 (6-3; 5-7; 6-4) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 эйса, 41 невынужденная ошибка, 7 из 14 реализованных брейков и 5 двойных ошибки. У ее соперницы 1 подача на вылет, 48 невынужденных ошибок, 6 из 21 реализованных брейков и 9 двойных ошибок.

В матче 1/16 финала украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Шведова / Томлянович.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...