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Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
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Фото: WTA / Автор неизвестен
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). В матче первого раунда соревнований наша соотечественница одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №61).
Счет встречи 2-1 (6-3; 5-7; 6-4) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 эйса, 41 невынужденная ошибка, 7 из 14 реализованных брейков и 5 двойных ошибки. У ее соперницы 1 подача на вылет, 48 невынужденных ошибок, 6 из 21 реализованных брейков и 9 двойных ошибок.
В матче 1/16 финала украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Шведова / Томлянович.
Напомним, что ранее Елена Костевич
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