Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин - в полуфинале турнира по шпаге

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийських игр 2020 в дисциплине фехтование.

Наш соотечественник выиграл в четвертьфинальном матче у 18-летнего представителя Египта Мохаммеда Эльсаеда со счетом 15:13.

В полуфинале украинец встретится с французом Роменом Канноном. Начало - в 13.25 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

Отметим, что Элина Свитолина успешно стартовала на ОИ.

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