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Олимпиада 2020. Украинец Рейзлин - в полуфинале турнира по шпаге
Ждем медаль
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Украинский спортсмен Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийських игр 2020 в дисциплине фехтование.
Наш соотечественник выиграл в четвертьфинальном матче у 18-летнего представителя Египта Мохаммеда Эльсаеда со счетом 15:13.
В полуфинале украинец встретится с французом Роменом Канноном. Начало - в 13.25 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Елена Костевич
Отметим, что Элина Свитолина
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