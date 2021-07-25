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Олимпиада 2020. Украинка Кононенко не финишировала на велотреке, австрийка Кизенхофер победила
Досадно
sportclub-isd.com
Украинская велогонщица Валерия Кононенко не сумела финишировать во время гонки на 137 километров на Олимпиаде 2020.
Наша соотечественница долгое время держалась в пелотоне, но в какой-то момент сошла с дистанции. Причина такого решения - пока не известна.
Что касается медалисток, то победу сенсационно завоевала австрийка Анна Кизенхофер, которая оторвалась еще в начале гонки и не позволила соперницам догнать себя. Серебро у голландки Аннемик Ван Влейтен, на бронза - у итальянки Элизы Боргини.
Напомним, что ранее украинец Рейзлин
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