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Олимпиада 2020. Украинка Кононенко не финишировала на велотреке, австрийка Кизенхофер победила

Олимпиада
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Досадно                                              

Олимпиада 2020. Украинка Кононенко не финишировала на велотреке, австрийка Кизенхофер победила

sportclub-isd.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская велогонщица Валерия Кононенко не сумела финишировать во время гонки на 137 километров на Олимпиаде 2020.

Наша соотечественница долгое время держалась в пелотоне, но в какой-то момент сошла с дистанции. Причина такого решения - пока не известна.

Что касается медалисток, то победу сенсационно завоевала австрийка Анна Кизенхофер, которая оторвалась еще в начале гонки и не позволила соперницам догнать себя. Серебро у голландки Аннемик Ван Влейтен, на бронза - у итальянки Элизы Боргини.

Напомним, что ранее украинец Рейзлин вышел в полуфинал соревнований по фехтованию.

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В статье: Олимпиада-2020 Валерия Кононенко
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