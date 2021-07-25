Олимпиада 2020. Украинка Кононенко не финишировала на велотреке, австрийка Кизенхофер победила

Украинская велогонщица Валерия Кононенко не сумела финишировать во время гонки на 137 километров на Олимпиаде 2020.

Наша соотечественница долгое время держалась в пелотоне, но в какой-то момент сошла с дистанции. Причина такого решения - пока не известна.

Что касается медалисток, то победу сенсационно завоевала австрийка Анна Кизенхофер, которая оторвалась еще в начале гонки и не позволила соперницам догнать себя. Серебро у голландки Аннемик Ван Влейтен, на бронза - у итальянки Элизы Боргини.

Напомним, что ранее украинец Рейзлин вышел в полуфинал соревнований по фехтованию.

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