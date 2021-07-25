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Олимпиада 2020. Игорь Рейзлин установил историческое для Украины достижения

Олимпиада
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Поздравляем с бронзой

Олимпиада 2020. Игорь Рейзлин установил историческое для Украины достижения

UA-Футбол
Новина українською

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наш соотечественник победил итальянца Сантарелли со счетом 15-12.

Эта награда стала исторической для Украины, ведь никогда до этого наша страна не имела призеров Олимпиад в мужской шпаге ни в командном, ни в индивидуальном разрядах.

Напомним, что ранее Элина Свитолина успешно стартовала на ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Игорь Рейзлин
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