Олимпиада 2020. Игорь Рейзлин установил историческое для Украины достижения

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония). Наш соотечественник победил итальянца Сантарелли со счетом 15-12 .

Эта награда стала исторической для Украины, ведь никогда до этого наша страна не имела призеров Олимпиад в мужской шпаге ни в командном, ни в индивидуальном разрядах.

Напомним, что ранее Элина Свитолина успешно стартовала на ОИ 2020.

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