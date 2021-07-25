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Олимпиада 2020. Игорь Рейзлин установил историческое для Украины достижения
Поздравляем с бронзой
Украинский шпажист Игорь Рейзлин
Эта награда стала исторической для Украины, ведь никогда до этого наша страна не имела призеров Олимпиад в мужской шпаге ни в командном, ни в индивидуальном разрядах.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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