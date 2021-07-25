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Игорь Рейзлин: До конца еще не осознаю этого достижения

Олимпиада
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Комментарий призера ОИ

Игорь Рейзлин: До конца еще не осознаю этого достижения

фото - FIE

UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Игорь Рейзлин прокомментировал свою награду и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует сайт НОК:

"Каждый спортсмен едет на соревнования по желанию завоевать медаль. Но не скажу, что я ожидал попасть в четверку и стать призером.

После поражения в полуфинале конечно очень расстроился, но сумел собраться и настроить себя на то, что необходимо продолжать борьбу.

Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку до конца еще не осознаю этого достижения. Впереди командные соревнования, и я хочу завоевать еще одну медаль и помочь нашим ребятам подняться на пьедестал Олимпиады", - сказал он.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали.

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В статье: Олимпиада-2020 Игорь Рейзлин
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