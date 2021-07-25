Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Рейзлин: До конца еще не осознаю этого достижения
Комментарий призера ОИ
фото - FIE
Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Игорь Рейзлин прокомментировал свою
"Каждый спортсмен едет на соревнования по желанию завоевать медаль. Но не скажу, что я ожидал попасть в четверку и стать призером.
После поражения в полуфинале конечно очень расстроился, но сумел собраться и настроить себя на то, что необходимо продолжать борьбу.
Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку до конца еще не осознаю этого достижения. Впереди командные соревнования, и я хочу завоевать еще одну медаль и помочь нашим ребятам подняться на пьедестал Олимпиады", - сказал он.
Напомним, что ранее Елена Костевич
Популярное сейчас
- Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
- Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай берёт четвёртое золото, Корея уже в ТОП-4
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
Новости по теме
- 21:21 Весь спорт День 2: Расписание выступлений украинцев на Олимпийских играх
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить
- 16:47 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть II. Претенденты