Игорь Рейзлин: До конца еще не осознаю этого достижения

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Игорь Рейзлин прокомментировал свою награду и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует сайт НОК:

"Каждый спортсмен едет на соревнования по желанию завоевать медаль. Но не скажу, что я ожидал попасть в четверку и стать призером.

После поражения в полуфинале конечно очень расстроился, но сумел собраться и настроить себя на то, что необходимо продолжать борьбу.

Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку до конца еще не осознаю этого достижения. Впереди командные соревнования, и я хочу завоевать еще одну медаль и помочь нашим ребятам подняться на пьедестал Олимпиады", - сказал он.