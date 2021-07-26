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Еще одна разбитая надежда. Ольга Харлан проиграла в первом раунде Олимпиады-2020

Олимпиада
(2 голосов)

В женской сабле остаемся на этот раз без медали

Еще одна разбитая надежда. Ольга Харлан проиграла в первом раунде Олимпиады-2020

UA-Футбол
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Многократная олимпийская призерка Ольга Харлан прекратила выступления на своей четвертой Олимпиаде подряд уже после первого раунда в соревнованиях на саблях в индивидуальном первенстве.

Ольга уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

Учитывая послужной список, Харлан была одной из главных надежд Украины на олимпийскую медаль. В 2008-м Ольга завоевала золото Игр в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, как и в 2016-м в Рио, пять лет назад она также брала серебро в командных соревнованиях. На нынешней Олимпиаде Ольга Харлан начинала турнир в качестве первой сеяной. В командных соревнованиях участвовать она не будет, поскольку Украина не прошла квалификацию.

Напомним, в активе Украины две бронзовые награды после двух соревновательных дней. Третье место в дзюдо заняла Дарья Билодид, с таким же результатом завершил выступления в индивидуальном первенстве шпажистов Игорь Рейзлин.

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В статье: Олимпиада-2020 Ольга Харлан
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
26.07.2021 в 08:43
Слишком самоядеянно провела поединок, поэтому и уступила никому неизвестной китаянке.
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