Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна разбитая надежда. Ольга Харлан проиграла в первом раунде Олимпиады-2020
В женской сабле остаемся на этот раз без медали
Многократная олимпийская призерка Ольга Харлан прекратила выступления на своей четвертой Олимпиаде подряд уже после первого раунда в соревнованиях на саблях в индивидуальном первенстве.
Ольга уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.
Учитывая послужной список, Харлан была одной из главных надежд Украины на олимпийскую медаль. В 2008-м Ольга завоевала золото Игр в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, как и в 2016-м в Рио, пять лет назад она также брала серебро в командных соревнованиях. На нынешней Олимпиаде Ольга Харлан начинала турнир в качестве первой сеяной. В командных соревнованиях участвовать она не будет, поскольку Украина не прошла квалификацию.
Напомним, в активе Украины две бронзовые награды после двух соревновательных дней. Третье место в дзюдо заняла Дарья Билодид, с таким же результатом завершил выступления в индивидуальном первенстве шпажистов Игорь Рейзлин.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Ожесточенная борьба между США, Японией и Китаем, рывок Австралии
- УПЛ. Заря - Александрия 0:1. Калюжный посадил в лужу
- В одну Калитку. Десна - Черноморец 3:0
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Новости по теме
- 00:30 Весь спорт Задолго до Белодед. Какими были первые медали украинцев на Олимпийских играх?
- 16:29 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть I. Фавориты
- 14:29 Весь спорт Нео, Лара Крофт и Аквамен: украинских олимпийцев превратили в супергероев