Еще одна разбитая надежда. Ольга Харлан проиграла в первом раунде Олимпиады-2020

Многократная олимпийская призерка Ольга Харлан прекратила выступления на своей четвертой Олимпиаде подряд уже после первого раунда в соревнованиях на саблях в индивидуальном первенстве.

Ольга уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

Учитывая послужной список, Харлан была одной из главных надежд Украины на олимпийскую медаль. В 2008-м Ольга завоевала золото Игр в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, как и в 2016-м в Рио, пять лет назад она также брала серебро в командных соревнованиях. На нынешней Олимпиаде Ольга Харлан начинала турнир в качестве первой сеяной. В командных соревнованиях участвовать она не будет, поскольку Украина не прошла квалификацию.

Напомним, в активе Украины две бронзовые награды после двух соревновательных дней. Третье место в дзюдо заняла Дарья Билодид, с таким же результатом завершил выступления в индивидуальном первенстве шпажистов Игорь Рейзлин.