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13-летняя спортсменка принесла Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде-2020
Скейтбординг в центре внимания
Нішія Моміджі, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялись соревнования скейтбордисток. Первое место, набрав 15.26 балла, заняла 13-летняя японская спортсменка Ниши Момиджи. Она не намного опередила ровесницу из Бразилии Райссу Леал. Результат южноамериканки - 14.64.
В распределение золота и серебра могла вмешаться еще одна японка - Накаяма Фуна, но ее выступление судьи оценили в 14.49. Интересно, что Фуне - 16 лет. Как указывается в официальном блоге Олимпиады, возможно, это самый молодой подиум в истории Игр.
Добавим, что для Японии это золото стало шестым с начала Олимпиады. Она догнала Китай, но уступает по количеству медалей другого достоинства. На одно золото отстают США (по состоянию на 8:00 26 июля по Киеву).
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