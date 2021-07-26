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13-летняя спортсменка принесла Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Олимпиада
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Скейтбординг в центре внимания

13-летняя спортсменка принесла Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Нішія Моміджі, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Токио состоялись соревнования скейтбордисток. Первое место, набрав 15.26 балла, заняла 13-летняя японская спортсменка Ниши Момиджи. Она не намного опередила ровесницу из Бразилии Райссу Леал. Результат южноамериканки - 14.64.

В распределение золота и серебра могла вмешаться еще одна японка - Накаяма Фуна, но ее выступление судьи оценили в 14.49. Интересно, что Фуне - 16 лет. Как указывается в официальном блоге Олимпиады, возможно, это самый молодой подиум в истории Игр.

Добавим, что для Японии это золото стало шестым с начала Олимпиады. Она догнала Китай, но уступает по количеству медалей другого достоинства. На одно золото отстают США (по состоянию на 8:00 26 июля по Киеву).

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В статье: Олимпиада-2020 скейтбординг
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