Плавание на Олимпиаде-2020. Ледеки проиграла финал, золото для Пити и сборной США

Главной сенсацией дня в бассейне стало поражение Кэти Ледеки в медальном заплыве на 400 метров вольным стилем. Пятикратную чемпионку Олимпиад с новым олимпийским рекордом позади оставила 20-летняя австралийка Ариарне Титмус.

У мужчин британец Адам Пити защитил статус быстрейшего пловца на планете в заплыве на 100 метров брассом.

Мужчины

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,37

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,00

3. Николо Мартиненги (Италия) – 58,33

4 по 100 м, вольный стиль

1. США – 3.08,97

2. Италия – 3.10,11

3. Австралия – 3.10,2

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада) – 55,59

2. Юйфэй Чжан (Китай) – 55,64

3. Эмма Каккеон (Австралия) – 55,72

400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.56,69

2. Кэти Ледеки (США) – 3.57,36

3. Бинцзе Ли (Китай) – 4.01,08

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