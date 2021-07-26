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Плавание на Олимпиаде-2020. Ледеки проиграла финал, золото для Пити и сборной США
Пловцы ночью разыграли четыре комплекта медалей
фото - olympics.com
Главной сенсацией дня в бассейне стало поражение Кэти Ледеки в медальном заплыве на 400 метров вольным стилем. Пятикратную чемпионку Олимпиад с новым олимпийским рекордом позади оставила 20-летняя австралийка Ариарне Титмус.
У мужчин британец Адам Пити защитил статус быстрейшего пловца на планете в заплыве на 100 метров брассом.
Мужчины
100 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,37
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 58,00
3. Николо Мартиненги (Италия) – 58,33
4 по 100 м, вольный стиль
1. США – 3.08,97
2. Италия – 3.10,11
3. Австралия – 3.10,2
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Маргарет Макнил (Канада) – 55,59
2. Юйфэй Чжан (Китай) – 55,64
3. Эмма Каккеон (Австралия) – 55,72
400 м, вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.56,69
2. Кэти Ледеки (США) – 3.57,36
3. Бинцзе Ли (Китай) – 4.01,08
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