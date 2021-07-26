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Норвежец взял золото Олимпиады-2020 в триатлоне

Олимпиада
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Украинцы в этой дисциплине не участвовали

Норвежец взял золото Олимпиады-2020 в триатлоне

фото - olympics.com

Новина українською

Олимпийским чемпионом Токио в триатлоне стал Кристиан Блумменфель – 27-летний норвежец преодолел дистанцию (1500 метров вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бега) за 1 час, 45 минут и 4 секунды.

Блумменфель на 11 секунд опередил дебютанта Олимпийских игр из Великобритании Алекса Йи, а бронзу завоевал атлет из Новой Зеландии Хейден Уайлд.

Золото в триатлоне стало для Норвегии первой медалью на Олимпийских играх в Токио.

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В статье: триатлон Олимпийские игры 2020
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