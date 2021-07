Норвежец взял золото Олимпиады-2020 в триатлоне

Олимпийским чемпионом Токио в триатлоне стал Кристиан Блумменфель – 27-летний норвежец преодолел дистанцию (1500 метров вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бега) за 1 час, 45 минут и 4 секунды.

An almighty battle raged on day 3 of the Games for the title of #Tokyo2020Triathlon Champion and now Olympic #Triathlon has a new (vi)king! ????

Congratulations Kristian Blummenfelt ????????, hope it feels as good as it was to watch ???? pic.twitter.com/JrLGWGoLJm