Харлан: Я разочарована и чувствую себя слабой

Ольга Харлан на Олимпийских играх в Токио в первом поединке в индивидуальной сабле сенсационно проиграла Ян Хенъюй (12:15) и впервые покинула Олимпиаду без награды.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной…

Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…

Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше", - написала Харлан в Instagram.

Ольга Харлан в Токио могла стать второй 5-кратной медалисткой Олимпийских игр в истории Украины после пловчихи Яны Клочковой.

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