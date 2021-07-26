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Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио
Очень достойный дебют на Играх
фото - tass.ru
Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.
Перед последней попыткой украинский дуэт шел четвертым, однако неудачный вход в воду Сербина привел к падению на шестую позицию.
Финал подарил большую сенсацию – впервые с 2000 года олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали не китайцы. Возмутителями спокойствия выступили действующие чемпионы Европы из Великобритании Том Дейли и Мэтти Ли.
Полные результаты финала:
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