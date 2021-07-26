  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
(2 голосов)

Очень достойный дебют на Играх

Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио

фото - tass.ru

Новина українською

Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Перед последней попыткой украинский дуэт шел четвертым, однако неудачный вход в воду Сербина привел к падению на шестую позицию.

Финал подарил большую сенсацию – впервые с 2000 года олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали не китайцы. Возмутителями спокойствия выступили действующие чемпионы Европы из Великобритании Том Дейли и Мэтти Ли.

Полные результаты финала:

Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио - изображение 1

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: прыжки в воду Олимпийские игры 2020 Алексей Середа Олег Сербин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...