Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио

Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Перед последней попыткой украинский дуэт шел четвертым, однако неудачный вход в воду Сербина привел к падению на шестую позицию.

Финал подарил большую сенсацию – впервые с 2000 года олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали не китайцы. Возмутителями спокойствия выступили действующие чемпионы Европы из Великобритании Том Дейли и Мэтти Ли.

Полные результаты финала:

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