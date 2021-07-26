Олимпиада-2020. Американцы берут два золота в ските

У мужчин олимпийским чемпионом в дисциплине скит стал Винсент Хенкок, который в финале набрал 59 очков и обновил рекорд соревнований.

Вместе с Хенкоком на подиум Игр в Токио поднялись Йеспер Хансен (Дания) и Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт).

У женщин в финале в аналогичной дисциплине с олимпийским рекордом победила Эмбер Инглиш, а украинке Ирине Маловичко не хватило 1 балла, чтобы претендовать на финал.

Следом за Инглиш в итоговом протоколе соревнований расположились Диана Бакози (Италия) и Вэй Мэн (Китай).

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