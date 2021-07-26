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Корейские лучники – олимпийские чемпионы в командных соревнованиях
Очередное золото для азиатов
фото - olympics.com
Ким У Джин, О Джин Хёк и Ким Дже Док в квалификации показали первый результат, а в перестрелках на вылет последовательно одолели команды Индии (6:0), Японии (5:4) и Китайского Тайбэя (6:0). Бронза в противостоянии с Нидерландами досталась Японии (5:4).
Anyone else in just complete awe of the Republic of Korea???????? archers!? ????— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 26, 2021
They have won every #archery #gold medal so far at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion @olympiko pic.twitter.com/wpOuIOvxdr
Мужская сборная Южной Кореи с 2000 года только на Играх-2012 в Лондоне не смогла завоевать золото в командных соревнованиях по стрельбе из лука.
Корейские лучники на Олимпиаде в Токио еще не проиграли ни одного события – 3 золота в 3 дисциплинах.
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