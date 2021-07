Корейские лучники – олимпийские чемпионы в командных соревнованиях

Ким У Джин, О Джин Хёк и Ким Дже Док в квалификации показали первый результат, а в перестрелках на вылет последовательно одолели команды Индии (6:0), Японии (5:4) и Китайского Тайбэя (6:0). Бронза в противостоянии с Нидерландами досталась Японии (5:4).

Anyone else in just complete awe of the Republic of Korea???????? archers!? ????



They have won every #archery #gold medal so far at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion @olympiko pic.twitter.com/wpOuIOvxdr