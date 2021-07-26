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Британец Пидкок – олимпийский чемпион Токио по маунтинбайку
И снова без украинцев
фото - olympics.com
Британец Томас Пидкок в 21-летнем возрасте завоевал золото Олимпиады в Токио в маунтинбайке.
Adam Peaty ????— BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2021
Tom Daley and Matty Lee ????
Tom Pidcock ????
Alex Yee ????
It's been an incredible day for Team GB so far at the Tokyo Olympics! ????????#bbcolympics #tokyo2020 #teamgb
Олимпийскую трассу Пидкок преодолел за 1 час, 25 минут и 14 секунд. Спустя 20 секунд после британца к финишу добрался Матиас Флюкигер (Швейцария), а бронзу вырвал испанец Давид Валеро.
Золото Томаса Пидкока стало для Великобритании третьим в Токио. Британцы замыкают топ-4 медального зачета.
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