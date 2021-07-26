Британец Пидкок – олимпийский чемпион Токио по маунтинбайку

Британец Томас Пидкок в 21-летнем возрасте завоевал золото Олимпиады в Токио в маунтинбайке.

Adam Peaty ????

Tom Daley and Matty Lee ????

Tom Pidcock ????

Alex Yee ????



It's been an incredible day for Team GB so far at the Tokyo Olympics! ????????#bbcolympics #tokyo2020 #teamgb — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2021

Олимпийскую трассу Пидкок преодолел за 1 час, 25 минут и 14 секунд. Спустя 20 секунд после британца к финишу добрался Матиас Флюкигер (Швейцария), а бронзу вырвал испанец Давид Валеро.

Золото Томаса Пидкока стало для Великобритании третьим в Токио. Британцы замыкают топ-4 медального зачета.

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