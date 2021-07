Британец Пидкок – олимпийский чемпион Токио по маунтинбайку

Британец Томас Пидкок в 21-летнем возрасте завоевал золото Олимпиады в Токио в маунтинбайке.

Adam Peaty ????

Tom Daley and Matty Lee ????

Tom Pidcock ????

Alex Yee ????



It's been an incredible day for Team GB so far at the Tokyo Olympics! ????????#bbcolympics #tokyo2020 #teamgb