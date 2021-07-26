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Британец Пидкок – олимпийский чемпион Токио по маунтинбайку

Олимпиада
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И снова без украинцев

Британец Пидкок – олимпийский чемпион Токио по маунтинбайку

фото - olympics.com

Новина українською

Британец Томас Пидкок в 21-летнем возрасте завоевал золото Олимпиады в Токио в маунтинбайке.

Олимпийскую трассу Пидкок преодолел за 1 час, 25 минут и 14 секунд. Спустя 20 секунд после британца к финишу добрался Матиас Флюкигер (Швейцария), а бронзу вырвал испанец Давид Валеро.

Золото Томаса Пидкока стало для Великобритании третьим в Токио. Британцы замыкают топ-4 медального зачета.

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В статье: Олимпийские игры 2020 маунтинбайк
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