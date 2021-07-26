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Олимпиада-2020. Триумфы Косово и Японии в дзюдо

Олимпиада
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Еще два комплекта медалей нашли своих обладателей

Олимпиада-2020. Триумфы Косово и Японии в дзюдо

фото - olympics.com

Новина українською

У женщин в весовой категории до 57 кг Нора Гякова из Косово в финале разобралась с француженкой Сарой Сисик и принесла своей стране второе золото на Играх в Токио.

С бронзовыми медалями в этой весовой категории Олимпиаду завершили Цукаса Ёсида (Япония) и Джессика Климкейт (Канада).

Седьмое золото на домашней Олимпиаде Японии в категории до 73 кг принес Сохеи Оно, который в финале одолел грузина Лашу Шавдатуашвили.

Третье место на Олимпиаде разделили Ан Чан Грим (Южная Корея) и Цогтбатар Ценд-Очир (Монголия).

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Токио золотые медали в дзюдо пока выигрывали только представители Японии или Косово.

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В статье: дзюдо Олимпийские игры 2020
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