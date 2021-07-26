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На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
Но имеем то, что имеем
фото - olympics.com
Золото в индивидуальном фехтовании на сабле разыгрывали две представительницы ОКР София Позднякова и София Великая – Позднякова выиграла со счетом 15:11 и снова оставила Великую с серебром Олимпийских игр.
Стоит отметить, что финал между Поздняковой и Великой судил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Позднякова в 1/8 финала могла столкнуться со звездной украинкой Ольгой Харлан, но лидер посева в первом поединке проиграла китаянке Ян Хенъюй, которая в бою с будущей олимпийской чемпионкой смогла нанести всего 8 точных уколов.
С бронзой Олимпийские игры в Токио завершила француженка Манон Брюне.
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