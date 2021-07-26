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Украинка Конотоп – пятая на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Очень достойный результат

Украинка Конотоп – пятая на Олимпиаде в Токио

фото - olympics.com

Новина українською

Чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы Камила Конотоп в 20-летнем возрасте дебютировала на Олимпийских играх – в Токио штангистка из Харькова в весовой категории до 55 кг заняла пятое место.

В толчке Конотоп зафиксировала над головой штангу весом 94 кг и расположилась на промежуточном четвертом месте. А вот в рывке на конкурентном уровне Камила выступить не сумела – в лучшей попытке украинка подняла 112 кг и опустилась на пятое место.

Олимпийской чемпионкой Токио сенсационно стала Хидилин Диас из Филиппин, которой в последний момент удалось вырвать золото из рук мировой рекордсменки Ляо Цююнь.

Полные результаты финала:

Украинка Конотоп – пятая на Олимпиаде в Токио - изображение 1

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В статье: тяжелая атлетика Олимпийские игры 2020 Камила Конотоп
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Комментарии (1)
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Приоритет (Неаполь скифский)
26.07.2021 в 16:24
Для 20 лет вполне нормально.
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