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Украинка Конотоп – пятая на Олимпиаде в Токио
Очень достойный результат
фото - olympics.com
Чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы Камила Конотоп в 20-летнем возрасте дебютировала на Олимпийских играх – в Токио штангистка из Харькова в весовой категории до 55 кг заняла пятое место.
В толчке Конотоп зафиксировала над головой штангу весом 94 кг и расположилась на промежуточном четвертом месте. А вот в рывке на конкурентном уровне Камила выступить не сумела – в лучшей попытке украинка подняла 112 кг и опустилась на пятое место.
Олимпийской чемпионкой Токио сенсационно стала Хидилин Диас из Филиппин, которой в последний момент удалось вырвать золото из рук мировой рекордсменки Ляо Цююнь.
Полные результаты финала:
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