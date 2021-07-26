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Украинские гимнасты – седьмые в командном многоборье Олимпиады в Токио
А когда-то брали медали в этой дисциплине
фото - Saudi Gazette
Илья Ковтун, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов и Евгений Юденков не смогли вмешаться в распределение медалей в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Лучшие оценки украинцы получили за вольные упражнения и на кольцах (дважды 6-е место). В то же время Украина стала худшей в финале в опорном прыжке и на брусьях.
В драматичной борьбе олимпийскими чемпионами в командном многоборье стали представители ОКР.
Стоит отметить, что на пяти последних Олимпиадах в этой дисциплине побеждали только гимнасты из Японии или Китая.
Полные результаты финала:
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