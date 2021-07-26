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Олимпиада-2020. Во вторник в Токио разыграют 22 комплекта медалей
Есть шансы и для Украины
фото - prosportua.com
Во вторник стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук поспорят за медаль Олимпийских игр в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции. В этой дисциплине Костевич и Омельчук являются действующими чемпионами Европы.
Также стоит следить и за маунтинбайком, где на своей третьей Олимпиаде выступит Яна Беломоина. Пять лет назад украинка в Рио-да-Жанейро в гонке заняла девятое место.
Все медальные события четвертого дня Олимпийских игр в Токио (время местное/по Киеву):
07:30 (01:30) Триатлон (женщины, индивидуальное первенство)
09:50 (03:50) Академическая гребля (женщины и мужчины, четверка парная)
09:00 (03:00) Стрельба (микст, пистолет и винтовка 10 м)
10:30 (04:30) Плавание (мужчины - вольный стиль 200 м, спина 100 м, женщины - спина 100 м, брасс 100 м)
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом - байдарки-одиночки)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (синхронная вышка, женщины)
15:00 (09:00) Велоспорт (женщины - маунтинбайк)
15:50 (09:50) Тяжелая атлетика (женщины 59 кг и 64 кг)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 63 кг, мужчины 81 кг)
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка, командное первенство)
18:30 (12:30) Фехтование (женщины - командная шпага)
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины 67+ кг, мужчины 80+ кг)
19:45 (13:45) Спортивная гимнастика (женщины - командное многоборье)
20:00 (14:00) Софтбол (женщины)
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