Украинка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду из-за допинга

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио. Нашу спортсменку временно отстранили от соревнований из-за допинга. 5 июня она сдала положительный тест на запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).

Напомним, что она может запросить вскрытие пробы "Б".

Елистратова должна была стартовать во вторник, 27 июля.