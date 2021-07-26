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Украинка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду из-за допинга

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Украинка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду из-за допинга

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Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио. Нашу спортсменку временно отстранили от соревнований из-за допинга. 5 июня она сдала положительный тест на запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).

Напомним, что она может запросить вскрытие пробы "Б".

Елистратова должна была стартовать во вторник, 27 июля.

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В статье: Юлия Елистратова
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Источник:
sport.ua

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