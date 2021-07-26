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Аргентинский тренер сделал предложение фехтовальщице в прямом эфире ОИ-2020

Олимпиада
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Пара уже долгое время вместе

Аргентинский тренер сделал предложение фехтовальщице в прямом эфире ОИ-2020

Фото: kotaksports.com

Новина українською

Аргентинский тренер по фехтованию Лукас Сауседо сделал предложение фехтовальщице Марии Белен Перес Морис, когда она давала послематчевое интервью на Олимпийских играх.

Мария Белен Перес Морис проиграла Анне Мартон из Венгрии со счетом 12:15. Во время интервью после этой встречи 51-летний Сауседо написал предложение руки и сердца на листе бумаги, встал позади Марии и ждал, пока она обернётся. Увидев листок бумаги, спортсменка вскрикнула и утвердительно закивала головой.

36-летняя Перес Морис встречается с Сауседо уже 17 лет. Тренер признался, что планировал сделать предложение только в том случае, если Мария проиграет, но если она победит Мартон, он подождет с предложением.

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В статье: фехтование
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Источник:
Чемпионат

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