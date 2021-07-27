Костевич и Омельчук – бронзовые призеры Олимпиады в Токио

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции.

В борьбе за бронзу Костевич и Омельчук со счетом 16:12 одолели сербов Дамира Микеча и Аруну Зарунович.

Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали китайцы Цзян Жансинь и Пан Вэй, серебро у представителей ОКР Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусов.

Елена Костевич завоевала свою четвертую медаль на Олимпийских играх (1-0-3), Олег Омельчук впервые стал призером Олимпиады.

Это третья награда Украины в Токио. Ранее Дарья Белодед стала третьей в дзюдо в весовой категории до 48 кг, а Игорь Рейзлин взял бронзу в индивидуальном фехтовании на шпаге.

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