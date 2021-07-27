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Костевич догнала Харлан и Осипенко-Радомскую по медалям на Олимпиаде
Впереди только Яна Клочкова
Елена Костевич в дуэте с Олегом Омельчуком завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции и стала 4-кратной медалисткой Олимпиад.
Ранее Костевич завоевала золото на Играх 2004 года в Афинах, а из Лондона в 2012-м привезла еще две бронзы.
Таким образом, в рейтинге медалистов в истории сборной Украины Костевич после сегодняшнего успеха догнала представительницу гребли Инну Осипенко-Радомскую (1-2-1) и саблистку Ольгу Харлан (1-1-2).
Единственной 5-кратной медалисткой Олимпийских игр в истории Украины является пловчиха Яна Клочкова (4-1-0).
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