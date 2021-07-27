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Олимпиада-2020. Золото для Великобритании и США в плавании
Пловцы разыграли еще четыре комплекта медалей
фото - olympics.com
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Том Дин (Великобритания) –1.44,22
2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.44,26.
3. Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия) – 1.44,66
100 м, спина
1. Евгений Рылов (ОКР) – 51,98
2. Климент Колесников (ОКР) – 52,00
3. Райан Мёрфи (США) – 52,19
Женщины
100 м, брасс
1. Лидия Элис Якоби (США) –1.04,95.
2. Татьяна Шенмакер (ЮАР) – 1.05,22.
3. Лилиан Кинг (США) – 1.05,54
100 м, спина
1. Кайли Рочель Маккаун (Австралия) – 57,47
2. Кайли Масс (Канада) – 57,72
3. Реган Смит (США) – 58,05
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