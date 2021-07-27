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Олимпиада-2020. Золото для Великобритании и США в плавании

Олимпиада
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Пловцы разыграли еще четыре комплекта медалей

Олимпиада-2020. Золото для Великобритании и США в плавании

фото - olympics.com

Новина українською

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Том Дин (Великобритания) –1.44,22

2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.44,26.

3. Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия) – 1.44,66

100 м, спина

1. Евгений Рылов (ОКР) – 51,98

2. Климент Колесников (ОКР) – 52,00

3. Райан Мёрфи (США) – 52,19

Женщины

100 м, брасс

1. Лидия Элис Якоби (США) –1.04,95.

2. Татьяна Шенмакер (ЮАР) – 1.05,22.

3. Лилиан Кинг (США) – 1.05,54

100 м, спина

1. Кайли Рочель Маккаун (Австралия) – 57,47

2. Кайли Масс (Канада) – 57,72

3. Реган Смит (США) – 58,05

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В статье: плавание Олимпийские игры 2020
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