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Сенсация в триатлоне – золото Олимпиады едет на Бермудские острова
Так пишется история
фото - olympics.com
Золото Олимпийских игр в Токио в триатлоне завоевала Флора Даффи, которая стала первой чемпионкой Олимпиад в истории Бермудских островов.
Программу триатлона (суммарно 51,5 км плавом, на велосипеде и бегом) Даффи преодолела за 1 час, 55 минут и 36 секунд. Серебро у британки Джорджии Тейлор-Браун (+1:14), а бронза досталась американке Кэти Заферес (+1:27).
Украину в триатлоне должна была представлять Юлия Елистратова, однако накануне стало известно, что ее отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала.
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