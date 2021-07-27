Костевич – первый знаменосец Украины с медалью на Олимпиаде

Елена Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзу на Олимпийских играх в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции и стала третьей спортсменкой в истории Украины с как минимум четырьмя олимпийскими наградами (1-0-3).

Попутно Костевич вписала свое имя в историю олимпийского движения Украины, став первым знаменосцем с медалью на тех Играх, на которых ей доверили нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады.

"Говорили, что знаменосец не может добыть медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - цитирует Костевич официальный сайт НОК Украины.

Ранее в статусе знаменосцев без медали Олимпийские игры покинули Сергей Бубка, Евгений Браславец, Денис Силантьев, Яна Клочкова и Николай Мильчев.

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