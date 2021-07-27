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Свитолина победила гречанку на пути к четвертьфиналу Олимпиады. Как это было
Верим в Элину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт поединок 1/8 финала на Олимпиаде. Соперницей одесситки будет гречанка Мария Саккари, которая известна прежде всего своим выходом в полуфинал последнего Ролан Гаррос.
Свитолина выше в рейтинге своей соперницы, но именно Саккари считается фавориткой противостояния. Тем не менее, будем надеяться, что предматчевые котировки букмекеров не сыграют.
Следите за матчем Свитолина - Саккари прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции на UA-Футбол. Онлайн без автообновления, поэтому для получения новой информации нужно будет периодически обновлять эту страницу.
Свитолина - Саккари текстовая трансляция
Напомню, что после вылета Барти, Осаки и Сабаленко теперь именно Свитолина самая рейтинговая участница женской сетки теннисной Олимпиады. Её следующим соперником станет победительница пары Каролина Плишкова - Камила Джорджи. Четвертьфинальная встреча уже завтра. А текущий онлайн мы завершаем. Всем пока!
Более двух с половиной часов длился матч. А это статистика третьего сета.
10:57 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 6:4
Саккари владела инициативой в гейме, но ошиблась в первом розыгрыше, во втором за Элину сыграл трос, в третьем и четвёртом - уже украинка активной игрой заставила соперницу ошибиться! Свитолина выходит во второй подряд четвертьфинал Олимпийских игр!
10:52 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 5:4
Гречанка прогнозируемо берёт свою подачу, Свитолина, похоже, не особо этому противилась. Через минуту украинка будет подавать на матч.
10:49 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 5:3
Обе теннисистки цеплялись за каждый мяч, понимая, что это, возможно, решающий розыгрыш во всей встрече. Счёт добрался до "ровно" и до двух брейк-поинтов для Саккари, однако в обоих случаях идеальная подача украинки позволяла уйти от пропасти и довести дело до победы в гейме!
10:42 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 4:3
В одном из розыгрышей линейные снова ошиблись, не зафиксировав аут. Главная судья сама для себя решила, что там был аут и забрала челлендж на повтор у Саккари, чтобы это подтвердить. Абсолютно дикая история, которая выбила Саккари из колеи. Украинка взяла два мяча подряд и оформляет ещё один брейк!
10:36 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:3
Две ошибки по длине и удар в сетку - итогом стало два брейк-поинта в пользу Саккари, второй из которых гречанка реализовала. Увы, это обратный брейк и у нас снова ничья.
10:32 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:2
Ни одного мяча не смогла взять Свитолина на подаче соперницы. Но один брейк в запасе у украинки остаётся.
10:29 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:1
Уже восьмым эйсом в этом матче ставит Элина точку в ещё одном гейме! Украинка укрепила своё преимущество. Сейчас Саккари будет подавать новыми мячами.
10:24 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 2:1
Из-за двойной ошибки на подаче Свитолина получила два брейк-поинта. Однако Мария вовремя собралась и отыграла оба: благодаря эйсу и активной игре. Но тут же украинка заработала ещё один брейк-поинт, который завершила крутым ударом прямо в линию!
Немного упал у нас темп в начале третьего сета. Предположу, что всё из-за жары. К тому же, теннисистки уже более двух часов на корте. Хотя не исключено, что взяли соперницы паузу накануне решающих геймов.
10:19 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 1:1
За счёт подачи Элина отвечает своим успешным геймом и сравнивает счёт в партии.
10:16 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 0:1
Не без труда берёт Саккари свою подачу. Выходит гречанка вперёд в решающей партии игры.
Статистика второго сета
10:06 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3
Практически в каждом розыгрыше гейма завязывалась отчаянная борьба. Элина стартовала с эйса, а на первом сет-болле внезапно оформила двойную ошибку. Был брейк-поинт и у Саккари, однако она на нём пробила в сетку при перестрелке по центру. Наконец, второй сет-болл принёс позитив: украинка эйсом поставила точку в сете! 1:1 по партиям.
09:59 Свитолина - Саккари 5:7 / 5:3
Кажется, впервые за сегодня гречанка берёт свой гейм под ноль. Но это сейчас неважно. В следующем гейме Элина будет подавать на второй сет.
09:55 Свитолина - Саккари 5:7 / 5:2
Эйс, идеальный перевод и в целом отличный гейм от украинки! Свитолина сохраняет преимущество.
09:53 Свитолина - Саккари 5:7 / 4:2
Двойной брейк-поинт Саккари подарила Элине. Первый из них отыграла эйсом, а второй - быстрой атакой в коридор. После этого Мария уже довела гейм до победы, хотя начинала его под заметным психологическим давлением.
09:47 Свитолина - Саккари 5:7 / 4:1
Под ноль берёт свою подачу Элина!
09:44 Свитолина - Саккари 5:7 / 3:1
Саккари на своих ошибках привозит Свитолиной двойной брейк-поинт. На первом брейке в острой перестрелке от задней линии первой сдалась украинка, пробив в сетку. На второй подаче второго брейка Саккари просто идеально пробила по диагонали навылет. Но Элина при счёте "ровно" достала практически мёртвый мяч заработала ещё один брейк, который тут же и реализовала!
09:37 Свитолина - Саккари 5:7 / 2:1
Украинка защищает свою подачу и снова выходит вперёд во втором сете. Гречанка пытается поддавливать на приёме, но Элина справляется.
09:34 Свитолина - Саккари 5:7 / 1:1
Вела гречанка 40:0, но вновь едва не разбазарила всё преимущество. Добралась Элина до счёта 40:30, однако затем не смогла принять подачу под линию.
09:31 Свитолина - Саккари 5:7 / 1:0
Вторая партия начинается с подачи Свитолиной. Забирает гейм украинка.
09:30 Статистика первого сета.
09:27 Свитолина - Саккари 5:7
Очень драматичный гейм! Элина отыгралась, проигрывая 0:30 на подаче гречанки, однако Мария всё равно вышла на сет-болл. Первой подачей на сет не подала, а при розыгрыше со второй подачи Свитолина пробила в аут. К счастью, повтор показал, что линейные снова ошиблись, поэтому сет-болл ещё раз переигрывался и на этот раз его украинка отыграла! На втором сет-болле Саккари пробила в сетку. И всё же завершился гейм в пользу гречанки. Решающий укороченный прямо под сетку, увы для нас, был просто идеальным.
09:15 Свитолина - Саккари 5:6
Были ошибки у Элины на своей подаче, Саккари этим воспользовалась и тут же оформила ещё один брейк. Заключительный розыгрыш был очень обидным, ведь мяч от троса перелетел на сторону украинки. Сейчас Мария будет ещё раз подавать на сет.
09:11 Свитолина - Саккари 5:5
Проявляет Элина характер и не даёт сопернице подать на сет! Отличный гейм от украинки! счёт снова равный!
09:06 Свитолина - Саккари 4:5
При счёте 40:30 в пользу Элины арбитры зафиксировали аут у Саккари и гейм должен был уходить украинке. Но Мария взяла повтор, который показал, что мяч оставался в игре. В итоге, всё перевернулось с ног на голову: три подряд мяча берёт гречанка и оформляет второй брейк в матче. Сейчас Саккари будет подавать на сет.
08:59 Свитолина - Саккари 4:4
Вела украинка 0:30 на чужой подаче, однако не смогла зацепиться ещё хотя бы за один мяч - Саккари забирает свою подачу и сравнивает счёт в первом сете.
08:54 Свитолина - Саккари 4:3
Гейм в очень упорной борьбе. Гречанка добралась до брейк-поинта, но Элина, умничка, его отыграла. Тем не менее, Саккари агрессивной игрой нашла ещё один брейк-поинт и Свитолина во время решающего розыгрыша пробивает в сетку. Увы, Мария отыгрывает брейк, который украинка сделала в начале игры.
08:46 Свитолина - Саккари 4:2
Снова Саккари вела 40:0 и снова начала ошибаться, дав двойную. Однако тут же оформила эйс и достаточно уверенно сохранила за собой свою подачу.
08:41 Свитолина - Саккари 4:1
Не без проблем, но защищает Элина свою подачу. Украинка сохраняет за собой преимущество в три гейма.
08:37 Свитолина - Саккари 3:1
40:0 на своей подаче вела гречанка, но опять ошиблась, не найдя угол и пробив в трос. Был шанс зацепиться у Элины за вторую подачу соперницы, но остро принять по диагонали украинке не удалось. Первый гейм для Марии сегодня.
08:32 Свитолина - Саккари 3:0
Ошиблась Элина по длине, затем дала двойную (уже вторую в матче), но опять вовремя собралась, сделала эйс и забрала четыре мяча подряд. Хороший старт для нас!
08:29 Свитолина - Саккари 2:0
Наошибалась в этом гейме Саккари и подарила украинке два брейк-поинта. На втором брейке Саккари не попадает в корт и отдаёт свою подачу Элине!
08:22 Свитолина - Саккари 1:0
30:0 вела Свитолина вела на своей подаче, однако дала сопернице возможность вернуться в игру в гейме и даже выйти на брейк-поинт. Но в решающий момент украинка собралась и оставила за собой свою подачу.
08:18 Свитолина первая подаёт!
08:11 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча Свитолиной! Удачи нашей девушке сегодня!
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