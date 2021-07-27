Свитолина победила гречанку на пути к четвертьфиналу Олимпиады. Как это было

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт поединок 1/8 финала на Олимпиаде. Соперницей одесситки будет гречанка Мария Саккари, которая известна прежде всего своим выходом в полуфинал последнего Ролан Гаррос.

Свитолина выше в рейтинге своей соперницы, но именно Саккари считается фавориткой противостояния. Тем не менее, будем надеяться, что предматчевые котировки букмекеров не сыграют.

Следите за матчем Свитолина - Саккари прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции на UA-Футбол. Онлайн без автообновления, поэтому для получения новой информации нужно будет периодически обновлять эту страницу.

Свитолина - Саккари текстовая трансляция

Напомню, что после вылета Барти, Осаки и Сабаленко теперь именно Свитолина самая рейтинговая участница женской сетки теннисной Олимпиады. Её следующим соперником станет победительница пары Каролина Плишкова - Камила Джорджи. Четвертьфинальная встреча уже завтра. А текущий онлайн мы завершаем. Всем пока!

Более двух с половиной часов длился матч. А это статистика третьего сета.

10:57 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 6:4

Саккари владела инициативой в гейме, но ошиблась в первом розыгрыше, во втором за Элину сыграл трос, в третьем и четвёртом - уже украинка активной игрой заставила соперницу ошибиться! Свитолина выходит во второй подряд четвертьфинал Олимпийских игр!

10:52 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 5:4

Гречанка прогнозируемо берёт свою подачу, Свитолина, похоже, не особо этому противилась. Через минуту украинка будет подавать на матч.

10:49 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 5:3

Обе теннисистки цеплялись за каждый мяч, понимая, что это, возможно, решающий розыгрыш во всей встрече. Счёт добрался до "ровно" и до двух брейк-поинтов для Саккари, однако в обоих случаях идеальная подача украинки позволяла уйти от пропасти и довести дело до победы в гейме!

10:42 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 4:3

В одном из розыгрышей линейные снова ошиблись, не зафиксировав аут. Главная судья сама для себя решила, что там был аут и забрала челлендж на повтор у Саккари, чтобы это подтвердить. Абсолютно дикая история, которая выбила Саккари из колеи. Украинка взяла два мяча подряд и оформляет ещё один брейк!

10:36 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:3

Две ошибки по длине и удар в сетку - итогом стало два брейк-поинта в пользу Саккари, второй из которых гречанка реализовала. Увы, это обратный брейк и у нас снова ничья.

10:32 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:2

Ни одного мяча не смогла взять Свитолина на подаче соперницы. Но один брейк в запасе у украинки остаётся.

10:29 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 3:1

Уже восьмым эйсом в этом матче ставит Элина точку в ещё одном гейме! Украинка укрепила своё преимущество. Сейчас Саккари будет подавать новыми мячами.

10:24 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 2:1

Из-за двойной ошибки на подаче Свитолина получила два брейк-поинта. Однако Мария вовремя собралась и отыграла оба: благодаря эйсу и активной игре. Но тут же украинка заработала ещё один брейк-поинт, который завершила крутым ударом прямо в линию!

Немного упал у нас темп в начале третьего сета. Предположу, что всё из-за жары. К тому же, теннисистки уже более двух часов на корте. Хотя не исключено, что взяли соперницы паузу накануне решающих геймов.

10:19 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 1:1

За счёт подачи Элина отвечает своим успешным геймом и сравнивает счёт в партии.

10:16 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3 / 0:1

Не без труда берёт Саккари свою подачу. Выходит гречанка вперёд в решающей партии игры.

Статистика второго сета

10:06 Свитолина - Саккари 5:7 / 6:3

Практически в каждом розыгрыше гейма завязывалась отчаянная борьба. Элина стартовала с эйса, а на первом сет-болле внезапно оформила двойную ошибку. Был брейк-поинт и у Саккари, однако она на нём пробила в сетку при перестрелке по центру. Наконец, второй сет-болл принёс позитив: украинка эйсом поставила точку в сете! 1:1 по партиям.

09:59 Свитолина - Саккари 5:7 / 5:3

Кажется, впервые за сегодня гречанка берёт свой гейм под ноль. Но это сейчас неважно. В следующем гейме Элина будет подавать на второй сет.

09:55 Свитолина - Саккари 5:7 / 5:2

Эйс, идеальный перевод и в целом отличный гейм от украинки! Свитолина сохраняет преимущество.

09:53 Свитолина - Саккари 5:7 / 4:2

Двойной брейк-поинт Саккари подарила Элине. Первый из них отыграла эйсом, а второй - быстрой атакой в коридор. После этого Мария уже довела гейм до победы, хотя начинала его под заметным психологическим давлением.

09:47 Свитолина - Саккари 5:7 / 4:1

Под ноль берёт свою подачу Элина!

09:44 Свитолина - Саккари 5:7 / 3:1

Саккари на своих ошибках привозит Свитолиной двойной брейк-поинт. На первом брейке в острой перестрелке от задней линии первой сдалась украинка, пробив в сетку. На второй подаче второго брейка Саккари просто идеально пробила по диагонали навылет. Но Элина при счёте "ровно" достала практически мёртвый мяч заработала ещё один брейк, который тут же и реализовала!

09:37 Свитолина - Саккари 5:7 / 2:1

Украинка защищает свою подачу и снова выходит вперёд во втором сете. Гречанка пытается поддавливать на приёме, но Элина справляется.

09:34 Свитолина - Саккари 5:7 / 1:1

Вела гречанка 40:0, но вновь едва не разбазарила всё преимущество. Добралась Элина до счёта 40:30, однако затем не смогла принять подачу под линию.

09:31 Свитолина - Саккари 5:7 / 1:0

Вторая партия начинается с подачи Свитолиной. Забирает гейм украинка.

09:30 Статистика первого сета.

09:27 Свитолина - Саккари 5:7

Очень драматичный гейм! Элина отыгралась, проигрывая 0:30 на подаче гречанки, однако Мария всё равно вышла на сет-болл. Первой подачей на сет не подала, а при розыгрыше со второй подачи Свитолина пробила в аут. К счастью, повтор показал, что линейные снова ошиблись, поэтому сет-болл ещё раз переигрывался и на этот раз его украинка отыграла! На втором сет-болле Саккари пробила в сетку. И всё же завершился гейм в пользу гречанки. Решающий укороченный прямо под сетку, увы для нас, был просто идеальным.

09:15 Свитолина - Саккари 5:6

Были ошибки у Элины на своей подаче, Саккари этим воспользовалась и тут же оформила ещё один брейк. Заключительный розыгрыш был очень обидным, ведь мяч от троса перелетел на сторону украинки. Сейчас Мария будет ещё раз подавать на сет.

09:11 Свитолина - Саккари 5:5

Проявляет Элина характер и не даёт сопернице подать на сет! Отличный гейм от украинки! счёт снова равный!

09:06 Свитолина - Саккари 4:5

При счёте 40:30 в пользу Элины арбитры зафиксировали аут у Саккари и гейм должен был уходить украинке. Но Мария взяла повтор, который показал, что мяч оставался в игре. В итоге, всё перевернулось с ног на голову: три подряд мяча берёт гречанка и оформляет второй брейк в матче. Сейчас Саккари будет подавать на сет.

08:59 Свитолина - Саккари 4:4

Вела украинка 0:30 на чужой подаче, однако не смогла зацепиться ещё хотя бы за один мяч - Саккари забирает свою подачу и сравнивает счёт в первом сете.

08:54 Свитолина - Саккари 4:3

Гейм в очень упорной борьбе. Гречанка добралась до брейк-поинта, но Элина, умничка, его отыграла. Тем не менее, Саккари агрессивной игрой нашла ещё один брейк-поинт и Свитолина во время решающего розыгрыша пробивает в сетку. Увы, Мария отыгрывает брейк, который украинка сделала в начале игры.

08:46 Свитолина - Саккари 4:2

Снова Саккари вела 40:0 и снова начала ошибаться, дав двойную. Однако тут же оформила эйс и достаточно уверенно сохранила за собой свою подачу.

08:41 Свитолина - Саккари 4:1

Не без проблем, но защищает Элина свою подачу. Украинка сохраняет за собой преимущество в три гейма.

08:37 Свитолина - Саккари 3:1

40:0 на своей подаче вела гречанка, но опять ошиблась, не найдя угол и пробив в трос. Был шанс зацепиться у Элины за вторую подачу соперницы, но остро принять по диагонали украинке не удалось. Первый гейм для Марии сегодня.

08:32 Свитолина - Саккари 3:0

Ошиблась Элина по длине, затем дала двойную (уже вторую в матче), но опять вовремя собралась, сделала эйс и забрала четыре мяча подряд. Хороший старт для нас!

08:29 Свитолина - Саккари 2:0

Наошибалась в этом гейме Саккари и подарила украинке два брейк-поинта. На втором брейке Саккари не попадает в корт и отдаёт свою подачу Элине!

08:22 Свитолина - Саккари 1:0

30:0 вела Свитолина вела на своей подаче, однако дала сопернице возможность вернуться в игру в гейме и даже выйти на брейк-поинт. Но в решающий момент украинка собралась и оставила за собой свою подачу.

08:18 Свитолина первая подаёт!

08:11 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча Свитолиной! Удачи нашей девушке сегодня!