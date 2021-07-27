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Украинка Ус квалифицировалась в финал Олимпиады
Есть шанс на медаль в гребном слаломе
фото - XSPORT.ua
Виктория Ус успешно преодолела квалификацию и выступит в финале Олимпиады в гребном слаломе.
Результаты квалификации:
Финал Олимпийских игр в Токио в этой дисциплине пройдет сегодня ориентировочно в 10:15 по киевскому времени.
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