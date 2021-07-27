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Украинка Ус квалифицировалась в финал Олимпиады

Олимпиада
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Есть шанс на медаль в гребном слаломе

Украинка Ус квалифицировалась в финал Олимпиады

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Виктория Ус успешно преодолела квалификацию и выступит в финале Олимпиады в гребном слаломе.

Результаты квалификации:

Украинка Ус квалифицировалась в финал Олимпиады - изображение 1

Финал Олимпийских игр в Токио в этой дисциплине пройдет сегодня ориентировочно в 10:15 по киевскому времени.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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