Олимпиада-2020. Китай берет дежурное золото в прыжках в воду

Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с 10-метровой платформы стали Чэнь Юйси и Чжан Цзяци, которым на двоих всего 29 лет. Китаянки за 5 прыжков получили от судей 363,78 балла.

Следом за дуэтом из Китая финишировали американки Дилейни Шнелл и Джессика Парратто (310,80), а бронза досталась представительницам Мексики Габриэле Агундес и Алехандре Ороско (299,70).

Олимпийские медали в синхронных прыжках с 10-метровой платформы разыгрываются с 2000 года. С тех пор Китай ни разу не отдал золото в этой дисциплине.

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