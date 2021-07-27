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Виктория Ус – восьмая в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Зацепиться за медаль не вышло

Виктория Ус – восьмая в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио

фото - kp.ua

Новина українською

Виктория Ус олимпийскую трассу в гребном слаломе преодолела за 111,85 секунды – украинка обошлась без штрафных секунд, но претендовать на призовое место с таким результатом она не смогла.

Олимпиада в Токио стала для Виктории Ус второй в карьере. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка заняла 12-е место и не попала в финал.

Олимпийской чемпионкой по гребному слалому стала немка Рикарда Функ, которой удалось вырвать победу из рук Маялен Шурро, бравшей золото в этой дисциплине в 2016 году.

Полные результаты финала:

Виктория Ус – восьмая в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио - изображение 1

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В статье: Олимпийские игры 2020 Виктория Ус
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