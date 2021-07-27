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Американка и бразилец – первые олимпийские чемпионы в серфинге
Вошли в историю спорта
фото - olympics.com
У мужчин первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу стал представитель Бразилии Италу Феррейра, который в финале со счетом 15,14 на 6,60 победил японца Каною Игараси.
В противостоянии за бронзу Оуэн Райт из Австралии был сильнее бразильца Габриэля Медины.
Золото у женщин забрала американка Карисса Мур. В финале Мур одолела Бьянку Буйтендаг (14,93 на 8,46). Третье место досталось японке Амуро Цузуки.
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