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Американка и бразилец – первые олимпийские чемпионы в серфинге

Олимпиада
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Американка и бразилец – первые олимпийские чемпионы в серфинге

фото - olympics.com

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У мужчин первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу стал представитель Бразилии Италу Феррейра, который в финале со счетом 15,14 на 6,60 победил японца Каною Игараси.

В противостоянии за бронзу Оуэн Райт из Австралии был сильнее бразильца Габриэля Медины.

Золото у женщин забрала американка Карисса Мур. В финале Мур одолела Бьянку Буйтендаг (14,93 на 8,46). Третье место досталось японке Амуро Цузуки.

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В статье: Олимпийские игры 2020 серфинг
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