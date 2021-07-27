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Олимпиада-2020. Триумфы Японии и Франции в дзюдо
На двух олимпийских чемпионов стало больше
фото - olympics.com
У мужчин золото на домашней Олимпиаде в весовой категории до 81 кг завоевал Таканори Нагасе, который в финале одолел дзюдоиста из Монголии Саида Моллаеи. Шамиль Борчашвили (Австрия) и Маттиас Кассе (Бельгия) стали обладателями бронзы.
В весовой категории до 63 кг серебро Рио-2016 на золото Токио-2020 разменяла француженка Кларисс Агбеньену. С серебром Олимпиаду завершила Тина Трстеняк (Словения), а бронзовыми призерами стали Катрин Бошемен-Пинар (Канада) и Мария Чентраккьо (Италия).
Украинские дзюдоисты в этих весовых категориях на медали Олимпийских игр не претендовали.
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