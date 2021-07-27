Романчук с рекордом Олимпийских игр вышел в финал Олимпиады в Токио

Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр.

Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Романчук вышел в финал с лучшим результатом и стал автором нового олимпийского рекорда, поскольку плавание на 800 метров в Токио дебютирует в программе Игр.

Сергей Фролов в четвертом заплыве занял четвертое место – украинец также квалифицировался в финал.

Полные результаты заплыва:

Финальный заплыв Олимпиады в Токио на 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля.

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