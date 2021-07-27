Пресс-секретарь федерации триатлона Украины: У Елистратовой обнаружено изменение структуры клеток

Пресс-секретарь федерации триатлона Украины Вадим Коробенко отреагировал на отстранение украинки Юлии Елистратовой от Олимпийских игр.

"По состоянию на сейчас мы можем говорить лишь о фактах. Я бы попросил всех удерживаться, в том числе наших коллег, и не комментировать то, чего нет. А факты следующие – мы не можем сейчас говорить о дисквалификации как явлении. Мы можем говорить о временном отстранении атлетки Елистратовой от соревнований "Олимпийские игры" на время расследования.

Позиция вторая. Ни одного запрещенного препарата в организме атлетки по состоянию на сейчас не обнаружено. Обнаружено изменение структуры клеток, которое может быть вызвано теми или иными препаратами, или же другими факторами. Организм спортсмена, особенно женщины, меняется очень сильно.

Каким фактором меняется структура клетки – это тоже вопрос. Продолжается расследование. Пока оно идет, давайте воздержимся от любых оценочных суждений, громких заявлений в погоне за заголовками в прессе.

Мы ждем официального подтверждения. Мы постоянно на связи. Юля сотрудничает со спортивно-лабораторным следствием. Еще вчера в 17.00 по Киеву был открыт вопрос, выступит ли она на Олимпиаде. Была такая опция в той ситуации – подать такую просьбу, чтобы ее допустили до Олимпийских игр, а потом начать само расследование. Но не разрешили.

Все работают единым механизмом, чтобы правда была установлена, какой бы она ни была. Есть консолидация усилий здесь в Украине и там в Токио – это факт. Не стоит посыпать голову пеплом, надо ждать официальную информацию", – сказал Коробенко.

Напомним, что женские соревнования по триатлону в Токио прошли сегодня, 27 июля, победила представительница Багамских островов.